Покупателям маркетплейсов объяснили, чем грозит запрет на платный возврат

Новый законопроект о регулировании маркетплейсов, который в том числе запрещает платный возврат товаров, вынудит интернет-площадки закладывать расходы на возврат в конечную цену для потребителя, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии