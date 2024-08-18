Глава СКР поручил разобраться в деле вышвырнувшего мать с ребенком таксиста

Бастрыкин потребовал доклад по делу таксиста, вышвырнувшего женщину из машины Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах драки мигранта-таксиста с матерью и ребенком, которых тот вышвырнул из машины.