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Глава СКР поручил разобраться в деле вышвырнувшего мать с ребенком таксиста

Глава СКР поручил разобраться в деле вышвырнувшего мать с ребенком таксиста

Бастрыкин потребовал доклад по делу таксиста, вышвырнувшего женщину из машины Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах драки мигранта-таксиста с матерью и ребенком, которых тот вышвырнул из машины.

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