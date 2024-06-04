Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Что полезного в мёде

Что полезного в мёде

Мёд — один из самых полезных продуктов. Это то, что сегодня модно называть «суперфуд». В его состав входит около 300 веществ, среди которых 23 аминокислоты и более 40 микроэлементов, но даже мёд может быть опасен.

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Комментарии
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A
Antanas
Полезная вещь.👍👍👍
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