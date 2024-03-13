Сага о свечах Changan CS55 и CS55 Plus: артикул, оригинал, аналоги, замена и как поменять

Какой артикул оригинальных свечей для движков Changan CS55 и CS55 Plus? Какие у стоковых свечей аналоги? Когда по регламенту нужна их замена? Как беспроблемно поменять свечи на движке на примере одного из этих кроссоверов.
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