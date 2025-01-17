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Царьград

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В Сочи браконьеры начали охоту за краснокнижными первоцветами

В Сочи браконьеры начали охоту за краснокнижными первоцветами

За браконьерами охотятся силовики и чиновникиВ лесах под Сочи распустились первоцветы и браконьеры немедленно отправились за букетами.

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