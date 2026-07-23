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Пункт-А

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Мэр Астрахани предупредил о мошенниках, орудующих от его имени

Мэр Астрахани предупредил о мошенниках, орудующих от его имени

Глава Астрахани Игорь Редькин призвал жителей города не поддаваться на уловки злоумышленников. В последнее время участились случаи мошенничества от имени должностных лиц администрации города и мэра Игоря Редькина.

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