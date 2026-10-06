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Выжать досуха. В ДНР на фоне войны и разрухи взвинтили тарифы на услуги ЖКХ – стоимость некоторых увеличилась в 2,5 раза

Выжать досуха. В ДНР на фоне войны и разрухи взвинтили тарифы на услуги ЖКХ – стоимость некоторых увеличилась в 2,5 раза

Донбасс пережил одни из самых страшных выходных дней. Более суток без света и связи, разрушительные ночные обстрелы, в ходе которых повреждено множество жилых домов, погибли и получили ранения мирные жители.

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