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Царьград

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"Не ведите себя как подростки": Депутат отчитал граждан, которые жалуются на проблемы с топливом

"Не ведите себя как подростки": Депутат отчитал граждан, которые жалуются на проблемы с топливом

Депутат Госдумы отчитал граждан, которые жалуются на проблемы с топливом. Он обвинил тех, кто собирается голосовать против партии власти на выборах, в инфантильном поведении: "Не ведите себя как подростки".

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