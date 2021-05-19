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Власти простили «Экологии-Новосибирск» трёхмиллионный долг

Власти простили «Экологии-Новосибирск» трёхмиллионный долг

Администрация Краснозёрского района Новосибирской области в лице муниципального предприятия «Краснозёрский полигон ТБО» заключила мировое соглашение с ООО «Экология-Новосибирск», задолжавшим муниципальным властям более пяти миллионов рублей.

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