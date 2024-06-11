Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в горах Северной Осетии

Экипаж погиб, сообщило Минобороны РФ. Катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета. Причиной стала техническая неисправностьВ горах Северной Осетии упал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, оба пилота погибли, сообщило Минобороны России.
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