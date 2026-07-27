Как не перекармливать ребенка и сформировать у него здоровые привычки: руководство для родителей

Вопрос питания ребенка часто становится источником тревоги для родителей. Мы привыкли считать, что «хороший аппетит» — это признак здоровья, а пустая тарелка — главный показатель того, что ребенок сыт и доволен.
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