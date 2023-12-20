Певец Сосо Павлиашвили высказался о певице Ирине Понаровской

В ходе интервью с изданием «Мослента», известный певец Сосо Павлиашвили выразил свою признательность Ирине Понаровской за то, что она помогла ему сохранить свою уникальность и индивидуальность в сфере музыки.
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