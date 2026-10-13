Суть Событий
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Суть Событий

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Правительство предложило запретить отчисленным студентам в течение пяти лет возвращаться в тот же вуз

Отчисленным студентам могут запретить возвращаться в тот же вуз в течение пяти лет. С таким предложением выступило Минобрнауки.

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