Полковник Суворов: неграмотные действия ВСУ ведут к уничтожению западных танков

Эксперт в области бронетанковой техники, полковник запаса Сергей Суворов заявил, что переданные Киеву танки западного производства уничтожаются российскими бойцами в том числе из-за их неправильного применения украинской армии.
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