Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима женщину, которая с июня 2023-го по март 2024 года лично продавала габапентин и фенибут без рецептов в точках нелегальной аптечной сети.
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