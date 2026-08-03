Полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон объяснил, что ждет Украину в ближайшее время.
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