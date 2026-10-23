Днём 23 октября на регулируемом перекрёстке улиц Советской и Карла Маркса 54-летняя женщина за рулём Haval H3 при левом повороте сбила трёх пешеходов, переходивших дорогу на зелёный свет, — 30-летнюю женщину и двоих детей, которых госпитализировали.