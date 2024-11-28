В Курской области командование ВСУ не забирает и не хоронит убитых солдат

Украинское командование не эвакуирует тела убитых в Курской области солдат ВСУ. Кроме того, оно не хоронит тела погибших военнослужащих, рассказал РИА Новости взятый в плен ВС РФ замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико.