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Курские новости

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В Курской области командование ВСУ не забирает и не хоронит убитых солдат

В Курской области командование ВСУ не забирает и не хоронит убитых солдат

Украинское командование не эвакуирует тела убитых в Курской области солдат ВСУ. Кроме того, оно не хоронит тела погибших военнослужащих, рассказал РИА Новости взятый в плен ВС РФ замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико.

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