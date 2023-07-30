10 главных правил отшельницы Агафьи Лыковой

АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ

бред всё это))) есть ОСНОВНОЕ правило)) "ничего не дав стране и людям за всю свою жизнь, живи за счёт бюджета и всё будет на мази!"))) если бы не постоянные подгоны за счёт налогов нормальных людей, она бы уже давно канула в лету!))