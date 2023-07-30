Poejka

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10 главных правил отшельницы Агафьи Лыковой

10 главных правил отшельницы Агафьи Лыковой

Наверное, отшельница Агафья не продержалась бы в тайге так долго, если бы не следовала множеству табу, о которых рассказал ей ещё отец — старовер Карп Лыков.

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Комментарии
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АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
бред всё это))) есть ОСНОВНОЕ правило)) &quot;ничего не дав стране и людям за всю свою жизнь, живи за счёт бюджета и всё будет на мази!&quot;))) если бы не постоянные подгоны за счёт налогов нормальных людей, она бы уже давно канула в лету!))
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