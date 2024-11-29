Зима 2025: Синоптики предсказывают уникальные климатические явления, не виданные с 1772 года Юлия ЧелкановаСиноптики в этом сезоне прогнозируют резкие и непредсказуемые перепады температуры воздуха, которые могут повлиять на различные регионы России.