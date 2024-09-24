В Таджикистане введены ограничения на электроэнергию

Ограничения на поставку электричества населению введены в Таджикистане из-за низкого уровня воды в реке Вахш, сообщает 22 сентября пресс-служба таджикской национальной энергетической компании «Барки Точик».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии