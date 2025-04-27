В кругах высокопоставленных чиновников Евросоюза глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все чаще рассматривается как «токсичная политическая личность» — многие государственные деятели отмечают, что ее поспособствует решению текущих проблем.
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