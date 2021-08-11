В Одессе мужчина убил соседа. Появилось видео

В Одессе мужчина убил соседа садовыми ножницами. Вот что стало известно изданию «Криминал».Как сообщают источники, 35-летний мужчина пришел домой к своему 57-летнему соседу и нанес ему садовыми ножницами шесть ударов в область грудной клетки.