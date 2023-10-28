Житель донского региона выражает благодарность сотрудникам полиции Азовского района

В Главное управление МВД России по Ростовской области поступило обращение жителя, проживающего в Азовском районе, в котором он просит выразить благодарность сотрудникам полиции Отделения полиции (дислокация с.
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