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"Проткнула колеса". Депутат АКЗС Клюшникова возмутилась показаниями свидетеля на суде

"Проткнула колеса". Депутат АКЗС Клюшникова возмутилась показаниями свидетеля на суде

На процессе по делу Клюшниковой продолжается допрос свидетелей Допрос свидетелей по делу депутата Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер продолжается в Центральном районном суде.

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