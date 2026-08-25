"Проткнула колеса". Депутат АКЗС Клюшникова возмутилась показаниями свидетеля на суде

На процессе по делу Клюшниковой продолжается допрос свидетелей Допрос свидетелей по делу депутата Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер продолжается в Центральном районном суде.
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