"Проткнула колеса". Депутат АКЗС Клюшникова возмутилась показаниями свидетеля на суде

На процессе по делу Клюшниковой продолжается допрос свидетелей Допрос свидетелей по делу депутата Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер продолжается в Центральном районном суде.