Настоятель храма Смирнов напомнил о трех праздниках, когда не стоит проводить похороны и отложить на следующий день Ольга БезродняяНастоятель храма Воздвижения Креста Господня в Ростове Великом, отец Георгий Смирнов, дал рекомендации, когда не стоить проводить похороны и лучше их отложить.