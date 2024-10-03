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Живая Кубань

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113 украинских беспилотников уничтожили российские средства ПВО за ночь

113 украинских беспилотников уничтожили российские средства ПВО за ночь

113 украинских беспилотников уничтожили российские средства ПВО за ночьВ течение ночи Украиной запущены на территорию России 113 БПЛА, которые были уничтожены силами ПВО.

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Комментарии
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Надежда Юдаева
Заголовок , конечно, это что-то!  Из серии &quot;казнить нельзя помиловать&#39;. Читаешь и думаешь, так кто кого уничтожил : украинские БПЛА российские средства ПВО, или наоборот? По заголовку получается, что уничтожены наши средства ПВО. Вот, что значит падение грамотности у нас в стране. Если бы автор  поменял в своем заголовке местами &quot; российские средства ПВО&quot; и &quot;украинские БПЛА&quot;, тогда было бы понятно, что это наши ПВО уничтожили  беспилотники. А так - гордость за украинские БПЛА что за ночь уничтожили наши средства ПВО?!!
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