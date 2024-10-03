113 украинских беспилотников уничтожили российские средства ПВО за ночь

Надежда Юдаева

Заголовок , конечно, это что-то! Из серии "казнить нельзя помиловать'. Читаешь и думаешь, так кто кого уничтожил : украинские БПЛА российские средства ПВО, или наоборот? По заголовку получается, что уничтожены наши средства ПВО. Вот, что значит падение грамотности у нас в стране. Если бы автор поменял в своем заголовке местами " российские средства ПВО" и "украинские БПЛА", тогда было бы понятно, что это наши ПВО уничтожили беспилотники. А так - гордость за украинские БПЛА что за ночь уничтожили наши средства ПВО?!!