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Царьград

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Путин запретил использование гаджетов в школах с 1 сентября

Путин запретил использование гаджетов в школах с 1 сентября

С 1 сентября в российских школах запрещено использование гаджетов в учебное время. Это следствие закона 2023 года, подписанного президентом Владимиром Путиным.

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