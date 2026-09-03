Названы российские видеоигры, ставшие популярными во всём мире

Российские разработчики за несколько десятилетий создали целый ряд видеоигр, получивших известность далеко за пределами России, пишет Донецкое агентство новостей.
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