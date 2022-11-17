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Сазонов о вызове в сборную Грузии: «Радостное событие, большой стимул. С Карпиным ни разу не общался»

Саба Сазонов высказался о вызове в сборную Грузии. Ранее защитника «Динамо» включали в состав молодежной сборной России.

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