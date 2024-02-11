Профессор Равио восхитился заявлениями Путина в интервью Карлсону

Профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Париж X Нантер Жан-Робер Равио восхитился интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии