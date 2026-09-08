Brent впервые с июля превысила $99 за баррель

Цена на нефть Brent превысила $99 за баррель, впервые с 24 июля. По состоянию на 10:57 мск, ноябрьские фьючерсы достигли $99,1, а октябрьские на WTI поднялись до $94,55, что свидетельствует о росте цен на мировом рынке нефти.