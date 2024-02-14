Легализация Москвабада началась: тут создаются национально-культурные автономии таджиков

ГГ

Галина Гусарова

Что может спасти Россию. Это смена названия государства. А это Русское Православное государство всех святых Бога Слова. Это новое научно - религиозное, политическое мышление, раскрывающая законодательную ложь талмудических законников, иудейских книжников и фарисеев от культовых лжеучений и очищение мыслящей себя природы коллективного разума от кашеобразной законодательной, массовой псевдонаучной , массовой и тавтологической бессмыслицы, которую превратили в наркотическую духовную промышленность информационного трупа политических реклам с законодательными масками политических хищников талмудических законников, как торговцев собственных фальшивых звуков ложных букв, отождествляя фальшивый звук с живым и реально существующим мыслящим человека, все что находится в земле, на земле и на небе, и превращая все в товарный или денежный капитал фальшивых звуков ложных и несуществующих звуков И превращая все в " сою" частную собственность из ложной фразы, которая не имеет ни начала, ни конца, ни источника возникновения, ни местонахождения, как и все пустые и ложный фразы, такие как "политическая экономия", " купи - продай" и т.п.. Они играют роль торговцев собственного наркотического особого яда, утверждая о своем сверхъестественном немыслимом и невыразимом мыслящей себя природе разума живых людей, "происхождении" и " местонахождении" буржуазного господствующего экономического класса несуществующих имен, состоящие из денежного капитала ложных и смертоносных букв у собственников и владельцев талмудических законников, которые составляют в денежной массе фальшивых звуков свой особый " частный бюджет" Они проводят политику человеконенавистничества, из расовой доктрины человеконенавистничества, политику духовной смерти и разрушения, направляя через наркотические фантазии разум на самоуничтожение. Необходимость очищения коллективного разума от законодательной фикции наркотической духовной продукции, которую талмудические законники из ложного "рыночного предложения я купи - продай", и предлагают "покупать" и превращаться в мертвецов, лишая мыслящую природу разума , творческих способностей и духовного богатства словесного мира книги жизни. Этис они увеличивают " рыночный спрос" на прах мертвецов, желая вечно и бесконечно через обман разума и глаз, " увеличивать прибыль и доход" от фальшивых звуков ложных фраз из наркотической духовной продукции информационного трупа политических реклам, вращаясь через кругооборот классового черепа юридического лица массового капиталиста ложными призраками из фальшивых звуков всяких ложных фраз, окаменевшие в торговых, капиталистических, денежных, товарных ярлыках, отождествляя с земным прахом мертвецов, переплетая их в денежную массу фальшивых звуков и овеществляя в финансовое сырье буржуазного праха Единственного политического трупа Вечного жида, и пересаживаясь в человеческую голову превращает в прах мертвеца и превращая в пустой звук абстракции пустого ничто, объявляя не существующим мыслящего себя рода человеческого и все что создано им в течении тысячелетий, превращая в пустое ничто. И мы должны перевернуть и превратить всю законодательную ложь в пустое ничто в мыслящую природу разума живых людей и духовное богатство словесного мира книги жизни в науку о мышление и через осознанием реально существующего эволюционно - исторического развития мыслящей себя природы коллективного разума рода человеческого, заняться самопознанием и превратить в мыслящих, разумных людей практически. Для этого необходимо осознание что существуют логические законы движения мысли в Божественном Слове и которые через умопостигаемую природу и умственное представление раскрывают смысл всех слов в понятии мыслящей себя природой разума живого человека..