Свои собственные школы, театры, музеи, преподавание и СМИ на таджикском и даже контакты с иностранными государствами – вот что дает диаспорам статус автономии! Объявления о создании национально-культурных автономий таджиков почти одновременно появились на днях в местных газетах в подмосковных Лобне, Котельниках, Балашихе и других округах.
Легализация Москвабада началась: тут создаются национально-культурные автономии таджиков
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нина сафронова
🤔
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ГГ
Галина Гусарова
Что может спасти Россию. Это смена названия государства. А это Русское Православное государство всех святых Бога Слова. Это новое научно - религиозное, политическое мышление, раскрывающая законодательную ложь талмудических законников, иудейских книжников и фарисеев от культовых лжеучений и очищение мыслящей себя природы коллективного разума от кашеобразной законодательной, массовой псевдонаучной , массовой и тавтологической бессмыслицы, которую превратили в наркотическую духовную промышленность информационного трупа политических реклам с законодательными масками политических хищников талмудических законников, как торговцев собственных фальшивых звуков ложных букв, отождествляя фальшивый звук с живым и реально существующим мыслящим человека, все что находится в земле, на земле и на небе, и превращая все в товарный или денежный капитал фальшивых звуков ложных и несуществующих звуков И превращая все в " сою" частную собственность из ложной фразы, которая не имеет ни начала, ни конца, ни источника возникновения, ни местонахождения, как и все пустые и ложный фразы, такие как "политическая экономия", " купи - продай" и т.п.. Они играют роль торговцев собственного наркотического особого яда, утверждая о своем сверхъестественном немыслимом и невыразимом мыслящей себя природе разума живых людей, "происхождении" и " местонахождении" буржуазного господствующего экономического класса несуществующих имен, состоящие из денежного капитала ложных и смертоносных букв у собственников и владельцев талмудических законников, которые составляют в денежной массе фальшивых звуков свой особый " частный бюджет" Они проводят политику человеконенавистничества, из расовой доктрины человеконенавистничества, политику духовной смерти и разрушения, направляя через наркотические фантазии разум на самоуничтожение. Необходимость очищения коллективного разума от законодательной фикции наркотической духовной продукции, которую талмудические законники из ложного "рыночного предложения я купи - продай", и предлагают "покупать" и превращаться в мертвецов, лишая мыслящую природу разума , творческих способностей и духовного богатства словесного мира книги жизни. Этис они увеличивают " рыночный спрос" на прах мертвецов, желая вечно и бесконечно через обман разума и глаз, " увеличивать прибыль и доход" от фальшивых звуков ложных фраз из наркотической духовной продукции информационного трупа политических реклам, вращаясь через кругооборот классового черепа юридического лица массового капиталиста ложными призраками из фальшивых звуков всяких ложных фраз, окаменевшие в торговых, капиталистических, денежных, товарных ярлыках, отождествляя с земным прахом мертвецов, переплетая их в денежную массу фальшивых звуков и овеществляя в финансовое сырье буржуазного праха Единственного политического трупа Вечного жида, и пересаживаясь в человеческую голову превращает в прах мертвеца и превращая в пустой звук абстракции пустого ничто, объявляя не существующим мыслящего себя рода человеческого и все что создано им в течении тысячелетий, превращая в пустое ничто. И мы должны перевернуть и превратить всю законодательную ложь в пустое ничто в мыслящую природу разума живых людей и духовное богатство словесного мира книги жизни в науку о мышление и через осознанием реально существующего эволюционно - исторического развития мыслящей себя природы коллективного разума рода человеческого, заняться самопознанием и превратить в мыслящих, разумных людей практически. Для этого необходимо осознание что существуют логические законы движения мысли в Божественном Слове и которые через умопостигаемую природу и умственное представление раскрывают смысл всех слов в понятии мыслящей себя природой разума живого человека..
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4 мин.
Юрий Горемыкин
Отправка на родину вообще всех, ну или большинства мигрантов - верное и назревшее решение! Уверен что творимые повсеместно преступления, хулиганства, выдвижение каких либо коллективных требований, претензий мигрантами это не что иное как выполнение подготовленных и проплаченных, инспирированных Западом провокаций с целью дестабилизации обстановки внутри России......наши заклятые "партнеры" используют все способы и приемы для расшатывания нашей страны изнутри....вот и широко привлекают для выполнения своих подлых замыслов легко и дешево вербующихся мигрантов...тревожно что у нас в ответ не редко доминирует принцип толерантности, терпимости...боясь недовольства высокого руководства какими либо жалобами либо неудобными событиями происходящими на вверенных территориях руководители на местах идут на поводу и выполняют мигрантские провокационные требования придуманные кстати не мигрантами а подсунутые им из-за рубежа - например отдельное халяльное питание детей мигрантов в школах или запрет на празднование нового года.....очень опасные действия ...мины замедленного действия...срочно нужны условия чтобы мигранты покидали Россию - содержание и учеба детей мигрантов в детских садах и школах только на платной основе, так же только за плату прием и лечение в поликлиниках и больницах, нужно немедленно максимально усложнить получение российского гражданства и одновременно сделать минимально простым и быстрым процедуру лишения российского гражданства....А национальные диаспоры, земляческие объединения национальностей не проживающих на территории России должны быть вообще запрещены и признаны уголовным преступлением!
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