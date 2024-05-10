Премьерный показ фильма «Забытые» прошел на ВДНХ

Премьерный показ фильма «Забытые» прошел на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Создатели картины напомнили о важности сохранения исторической памяти — это было одной из главных целей проекта, рассказала гендиректор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.