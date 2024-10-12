Приходят подтверждения о восстановлении контроля нашими войсками Новоивановки в Курской области

Приходят подтверждения о восстановлении контроля нашими войсками Новоивановки в Курской областиПлюс есть данные о восстановлении наших позиций непосредственно в Малой Локне, сообщает военкор Тимофей Ермаков.
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