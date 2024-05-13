Студия Double Eleven покидает разработку Prison Architect 2 Компания Paradox объявила, что Double...

Студия Double Eleven покидает разработку Prison Architect 2Компания Paradox объявила, что Double Eleven, давний управляющий франшизой Prison Architect и разработчик Prison Architect 2, прекращает работу над серией симуляторов.
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