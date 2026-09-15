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В Киеве ликвидирован воевавший на стороне ВСУ чеченский террорист Хаваж Амаев

В Киеве ликвидирован воевавший на стороне ВСУ чеченский террорист Хаваж Амаев

Украинские ресурсы сообщают, что в Киеве был убит воевавший на стороне ВСУ в составе «Чеченского батальона имени шейха Мансура»* (*террористическая организация, запрещенная в России) член нелегальных исламистских формирований Хаваж Амаев**(**внесен Росфинмониторингом в список террорис.

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