Музыка: Почему самую мрачную музыку создают в самом счастливом месте на Земле: Скандинавский хэви-метал

Скандинавские страны, которые считаются одними из самых спокойных и благополучных мест на Земле, позволяющих людям ощущать себя счастливыми и социально защищенными, имеют заметную склонность к процветанию и популярности тяжелой музыки.
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