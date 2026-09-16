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Бизнес журнал. Урал

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На старте отопительного сезона запустили 25% котельных Среднего Урала

На старте отопительного сезона запустили 25% котельных Среднего Урала

В Свердловской области досрочно ввели в эксплуатацию две блочно-модульные газовые котельные. Всего запущены 337 из 1362 котельных региона.

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