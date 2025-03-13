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Закон, порядок, государство

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Метанию гранат с дронов обучаются военнослужащие ВВО в Амурской области

Метанию гранат с дронов обучаются военнослужащие ВВО в Амурской области

На теоретических занятиях личный состав изучает основы аэродинамики, разновидности дронов, тренируются в их управлении и функционировании сбрасывающих устройств.

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