Доходность выше, чем у Bitcoin. ИИ-ускорители Nvidia B200 сейчас продаются дороже, чем на старте год назад

Даже более старые карты всё ещё сильно востребованы Ускорители для ИИ Nvidia B200 поколения Blackwell, несмотря на то, что им на смену уже пришли продуты нового поколения, не просто сохраняют цену — сейчас они дороже, чем были на старте.
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