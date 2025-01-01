Военкоры: Зеленский показал запуск южнокорейской ракеты, выдав её за украинскую

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения показал видео, пояснив, что это кадры запуска ракеты разработанного украинскими специалистами оперативно-тактического комплекса «Сапсан».
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