NatCom: волос тянется вверх клетками оболочки, а не давлением луковицы

Международная группа исследователей установила, что волос растет не за счет давления, которое создает луковица внизу, а благодаря активному движению клеток внешнего корневого влагалища — оболочки, окружающей волосяной стержень.
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