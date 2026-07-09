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Газета.ру

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NatCom: волос тянется вверх клетками оболочки, а не давлением луковицы

NatCom: волос тянется вверх клетками оболочки, а не давлением луковицы

Международная группа исследователей установила, что волос растет не за счет давления, которое создает луковица внизу, а благодаря активному движению клеток внешнего корневого влагалища — оболочки, окружающей волосяной стержень.

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