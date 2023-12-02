Россия стала одним из крупнейших поставщиков зерна в ЕС

В сентябре Евросоюз закупил в РФ объем зерна, который стал максимальным с марта прошлого года. В результате страна попала в пятерку крупнейших поставщиков ЕС впервые за полтора года, пишет в субботу, 2 декабря, со ссылкой на данных Евростата.