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Россия стала одним из крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Россия стала одним из крупнейших поставщиков зерна в ЕС

В сентябре Евросоюз закупил в РФ объем зерна, который стал максимальным с марта прошлого года. В результате страна попала в пятерку крупнейших поставщиков ЕС впервые за полтора года, пишет в субботу, 2 декабря, со ссылкой на данных Евростата.

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