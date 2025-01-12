Exacluster представляет один из первых в отрасли кластеров на базе графических процессоров Nvidia H200 Hopper для искусственного интеллекта и высокопр

Уилл Брик (Will Bryk), исполнительный директор ExaAILabs, объявил в пятницу, что его компания развернула свой Exacluster, один из первых в отрасли кластеров на базе графических процессоров Nvidia H200 для ИИ и высокопроизводительных вычислений.
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