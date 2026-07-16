Представлен необычный очиститель и нагреватель воды Xiaomi с двумя кранами и фильтром на 8 лет

Mijia Instant Hot Water Purifier 2 Pro разделяет потоки и позволяет точно регулировать температуруXiaomi представила очиститель воды Mijia Instant Hot Water Purifier 2 Pro 1600G, который предлагается за 3869 юаней (около 570 долларов) в Китае.
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