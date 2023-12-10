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Украина отправляет в штурмовики мобилизованных с ограничениями по годности к службе

Украина отправляет в штурмовики мобилизованных с ограничениями по годности к службе

В армии не обращают внимания на неполноценность возможностей таких призывников – украинский депутат.В украинской армии грубо нарушают ограничения при призыве частично годных к службе мобилизованных граждан и отправляют в штурмовые подразделения.

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