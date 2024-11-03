Ставшую звездой Интернета белку Пинат усыпили из-за угрозы бешенства

Белку изъяли у американца вместе с енотом. Оба животных обитали в одном доме вместе с хозяином.Сотрудники Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк конфисковали в доме Марка Лонго знаменитую белку по кличке Пинат.