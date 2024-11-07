Вопрос о посадке на один или оба полюса Луны требуется решить оперативно

Районы посадок аппаратов «Луна-27А» и «Луна-27Б» в перспективе могут стать территориями российских полярных станций, как это имеет место на Земле в Антарктиде, полагают в ИКИ РАНКосмический аппарат «Луна-27».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии