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Вопрос о посадке на один или оба полюса Луны требуется решить оперативно

Вопрос о посадке на один или оба полюса Луны требуется решить оперативно

Районы посадок аппаратов «Луна-27А» и «Луна-27Б» в перспективе могут стать территориями российских полярных станций, как это имеет место на Земле в Антарктиде, полагают в ИКИ РАНКосмический аппарат «Луна-27».

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