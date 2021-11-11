Революция на Чёрном море. Британский генерал-майор написал историю Крыма

После недавних событий крымское прошлое стало популярно и на Западе. Конкуренцию изданной Российским военно-историческим обществом в 2014 году «Истории Крыма» попытался составить британский генерал-майор, прослуживший в своей армии долгих 36 лет.
После недавних событий крымское прошлое стало популярно и на Западе. Конкуренцию изданной Российским военно-историческим обществом в 2014 году «Истории Крыма» попытался составить британский генерал-майор, прослуживший в своей армии долгих 36 лет.
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